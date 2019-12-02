РИАМО (МЫТИЩИ) – 2 дек. Администрация подмосковных Мытищ разместила на своем сайте обновленное расписание движения общественного транспорта на муниципальном маршруте №3, сообщается на сайте.

«С 1 декабря 2019 года в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров, соблюдения особенностей режима труда и отдыха водителей изменяется расписание движения на муниципальном маршруте регулярных перевозок №3 платформа Перловская – улица 4-я Парковая по будним и выходным дням. Смотрите расписание движения с 1 декабря 2019», – говорится в сообщении.

Подробно ознакомиться с расписанием движения на муниципальном маршруте можно на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе «Управление транспорта и дорожного хозяйства».