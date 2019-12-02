РИАМО - 2 дек. В Москве средняя температура в ноябре оказалась выше положенного по климатической норме на 2,5 градуса, также последний месяц осени выдался засушливым, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ноябрь у нас оказался теплее многолетних значений и более сухой, чем положено по норме. Средняя температура почти на 2,5 градуса выше нормы. Выпало 35 миллиметров осадков при норме 58, то есть чуть больше половины нормы», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в декабре норма осадков составляет 56 миллиметров, ожидается, что примерно такое количество и выпадет. При этом температура будет выше нормы на 1-1,5 градуса, нормативное значение для декабря составляет минус 6,1 градуса.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что декабрь на большей части Европейской России окажется разочаровывающе теплым. По температурному режиму он будет ближе к классическому ноябрю, и лишь в начале второй половины месяца регион накроет похолодание. При этом под Новый год жителей ожидает очередная волна потепления.