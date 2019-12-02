РИАМО - 2 дек. Один из крупнейших кинотеатров России и стран СНГ «Соловей» навсегда прекратил свою работу, последний показ прошел 1 декабря, сообщает kp.ru.

«К зданию на Дружинниковской улице задолго до начала сеанса стали собираться люди – многие признавались, что пришли попрощаться с эпохой», - говорится в сообщении.

Для последнего сеанса в столичном киноцентре выбрали ленту Чарли Чаплина «Великий диктатор». Картина выбрана неслучайно, именно она была показана на открытии «Соловья» в марте 1989 года.

Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера. АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство на месте кинотеатра на Красной Пресне апартаментов с культурно-досуговым комплексом.

Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков направил в городскую мэрию письмо с просьбой выкупить здание киноцентра.