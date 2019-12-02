РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли более 43 кубических метров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации горокруга Алексей Орлов.

«За минувшую неделю (с 25 ноября по 1 декабря - ред.) в уборке было задействовано 97 единиц спецтехники и 995 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 43 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, также на территории Люберец было вырублено 30 деревьев.