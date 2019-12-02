РИАМО - 2 дек. За первые два дня «черной пятницы» в России средний чек покупки составил чуть более 9,5 тысяч рублей, что на 14% меньше, чем во время распродаж в 2018 году, при этом количество покупок возросло, пишет в понедельник газета «Известия».

«Общий оборот первых двух дней «черной пятницы», прошедшей в России с 29 ноября по 1 декабря, вырос на 11% по сравнению с прошлогодней акцией. Это произошло за счет увеличения числа покупок на 15%, тогда как средний чек, напротив, упал на 14%, до 9,5 тысяч рублей», - пишет издание со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который проанализировал информацию с 900 тысяч онлайн-касс.

Руководитель направления промо в компании Ozon Павел Кобелев отметил похожую тенденцию – в первый день «черной пятницы» на фоне роста числа покупок средний чек снизился до отметки чуть более 2,6 тысяч рублей, что меньше на 6% по сравнению с прошлым годом. Однако нынешнюю распродажу в Ozon оценили как самую успешную и рекордную по всем показателям.

Кобелев считает, что чем больше онлайн-ритейлеры развивают инфраструктуру доставки, тем больше клиенты привыкают к покупкам в Сети. В итоге покупатели уже не формируют объемные заказы, а покупают чаще, но на меньшие суммы.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов связал снижение среднего чека в «черную пятницу» с падением реальных доходов и покупательной способности населения. Средний чек во время акции мог упасть и за счет большего количества участников распродажи, предположил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Издание отмечает, что самыми популярными категориями товаров в «черную пятницу» – 2019 стали бытовая техника и электроника, а также одежда и обувь. По оценке Соколова, в этом году суммарный оборот акции в онлайн-сегменте увеличится до 20 миллиардов рублей против 17,4 миллиарда в 2018 году.