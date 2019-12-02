РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Четыре спортсмена из подмосковных Люберец заняли призовые месте на соревнованиях по легкой атлетике горокруга Щелково, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

В минувшие выходные прошли Открытые соревнования городского округа Щелково по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Валентина Кузнецова.

«Спортсмены Люберецкой спортшколы заняли четыре призовых места. Всего участвовало 300 спортсменов», - говорится в сообщении.

Ян Татаринов стал победителем в прыжках в высоту. Также Татаринов и Илья Маркочев заняли второе место в беге на 50 метров. Екатерина Ерещенко завоевала два вторых места в беге на 50 и 200 метров.