РИАМО - 2 дек. В подмосковном Сергиево-Посадском округе правоохранители задержали женщину, которая заказала убийство сестры своего бывшего возлюбленного, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Следствие установило, что между женщинами ранее сложились личные неприязненные отношения из-за того, что предполагаемая жертва была против сожительства и отношений девушки со своим братом.

«Задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в организации покушения на убийство сестры своего бывшего возлюбленного», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что подозреваемую задержали при передаче денег за якобы совершенное преступление и доставили в следственные органы. В отношении подозреваемой принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области, злоумышленница оценила жизнь жертвы в 170 тысяч рублей. На допросе у следователя женщина дала признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах совершенного преступления.

В ближайшее время судом по ходатайству следствия будет решен вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.