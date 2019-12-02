РИАМО – 2 дек. Законопроект о профилактике семейного насилия вызвал в России бурные дискуссии, документ опубликовали на сайте Совета Федерации, его обсуждение продлили до 15 декабря, пишет в понедельник газета «Ведомости».
Данный проект документа определяет семейно-бытовое насилие как «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и психического страдания или имущественного вреда», но не подпадающее под КоАП или УК.
«Заниматься его профилактикой, помимо органов внутренних дел и социальной защиты, станут и медики: они должны будут извещать правоохранителей об обратившихся к врачам лицах, в отношении которых предположительно применено семейное насилие», - отмечается в сообщении.
Из новшеств данных поправок – профилактика насилия через защитные предписания для нарушителей на срок от 30 до 60 суток. Предписание может содержать запрет на общение с жертвой насилия любым способом, как лично, так и через интернет, на выяснение ее местонахождения.
В случае нарушения выданного предписания, агрессора через суд могут обязать покинуть место совместного жительства с его жертвой либо отдать ей удерживаемое им имущество и документы.
Член рабочей группы, адвокат Мари Давтян отмечает, что одним из минусов данных поправок является определение семейного насилия, которое невозможно использовать. В частности, «те, в отношении кого применяется физическое насилие, не могут получить помощь, поскольку любое такое насилие содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления».
Она также добавила, что документ будет дорабатываться.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии