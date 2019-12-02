РИАМО – 2 дек. Законопроект о профилактике семейного насилия вызвал в России бурные дискуссии, документ опубликовали на сайте Совета Федерации, его обсуждение продлили до 15 декабря, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Данный проект документа определяет семейно-бытовое насилие как «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и психического страдания или имущественного вреда», но не подпадающее под КоАП или УК.

«Заниматься его профилактикой, помимо органов внутренних дел и социальной защиты, станут и медики: они должны будут извещать правоохранителей об обратившихся к врачам лицах, в отношении которых предположительно применено семейное насилие», - отмечается в сообщении.

Из новшеств данных поправок – профилактика насилия через защитные предписания для нарушителей на срок от 30 до 60 суток. Предписание может содержать запрет на общение с жертвой насилия любым способом, как лично, так и через интернет, на выяснение ее местонахождения.

В случае нарушения выданного предписания, агрессора через суд могут обязать покинуть место совместного жительства с его жертвой либо отдать ей удерживаемое им имущество и документы.

Член рабочей группы, адвокат Мари Давтян отмечает, что одним из минусов данных поправок является определение семейного насилия, которое невозможно использовать. В частности, «те, в отношении кого применяется физическое насилие, не могут получить помощь, поскольку любое такое насилие содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления».

Она также добавила, что документ будет дорабатываться.