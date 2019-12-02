РИАМО - 2 дек. Детский театр танца «Три, четыре» из Реутова стал лауреатом первой степени VII Всероссийского конкурса театрального искусства, завершившегося в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-служба главы муниципалитета.



«По результатам VII Всероссийского конкурса театрального искусства реутовский детский театр танца «Три, четыре» стал обладателем главного приза фестиваля - «Золотой маски». Воспитанники коллектива получили призы за лучшую хореографию, лучшее музыкальное оформление спектакля, а также в номинации «Самый юный артист». Юная актриса Анастасия Сороковых стала обладательницей приза за лучшую женскую роль второго плана», - отмечается в сообщении.



Театр танца «Три, четыре» появился в Реутове в 2013 году. В коллективе дети осваивают различные классические и современные танцевальные стили, гимнастику и актерское мастерство. С ребятами работают профессиональные педагоги и балетмейстеры, они посещают мастер-классы различных педагогов. Все это помогает ребятам уверенно осваивать подмостки и покорять сердца зрителей.

К конкурсу театрального искусства воспитанники готовились в течение всего учебного года. В составе коллектива, выступившего на сцене Санкт-Петербурга, были дети в возрасте от 5 до 13 лет.