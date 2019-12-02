РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Юная спортсменка из Королева Алина Кантемирова будет заниматься под патронатом легендарного американского боксера Роя Джонса, сообщается на странице городской спортивной школы олимпийского резерва.

30 ноября в Москве на Малой спортивной арене «Лужники» завершился финальный этап проекта Роя Джонса-младшего «Путь к абсолютной победе». Участие в нем приняли юные боксеры из Москвы и Московской области.

«Конкурсный отбор за призы и возможность продолжать спортивную деятельность под патронатом легендарного боксера состоял из трех элементов: разминки, боя с тенью и боевого спарринга. В числе десяти лучших спортсменов оказались шестеро представителей Московской области. Ими стали Раджаббет Рахимов в возрастной категории 10-12 лет, Никита Семенов, Георгий Гомулак, и Нуритдин Зоидов в возрасте 13-15 лет, Алина Кантемирова (из Королева - ред.) и Худобахш Авджамилов в категории 16-17 лет», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что проект «Путь к абсолютной победе» является уникальным. В финале, в котором приняли участие 100 юных боксеров, была отобрана десятка лучших. Больше половины из них составили именно представители Подмосковья, что говорит о высоком уровне боксерской школы в регионе.

«Уверен, что тренировки с командой своей легенды еще больше мотивируют спортсменов на профессиональное совершенствование и новые победы», - сказал Терюшков.