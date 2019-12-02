РИАМО - 2 дек. «Мясокомбинат Клинский» и другие объекты агропромышленного комплекса Подмосковья войдут в программу посещения делегации из КНДР, специалисты из Азии приедут в регион в рамках обучения и обмена опытом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Один из крупнейших производителей колбасных изделий Московского региона поделятся с коллегами из Корейской Республики успешной практикой развития. Наши специалисты проведут 3 декабря масштабную экскурсию по предприятию, начиная с убойного цеха и заканчивая складом готовой продукции», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В состав делегации войдут глава и другие сотрудники крупной корпорации Корейской Республики, специалисты продуктовых предприятий, секретарь по торгово-экономическим отношениям Посольства КНДР в РФ.

«В этом году мясокомбинат празднует юбилей – 80 лет со дня основания и ему есть чем гордиться. Предприятие с 50-х годов прошлого века является поставщиком Кремля и самых привилегированных ресторанов и гостиниц столицы. Предприятие выпускает в год более 30 тысяч тонн порядка 200 наименований колбас, сосисок, мясных деликатесов и полуфабрикатов», - подчеркнул Разин.

Комбинат был основан в Клину в 1939 году. На сегодняшний день предприятие остается современным, на уровне самых строгих мировых стандартов. На мясокомбинате порядка 70% продукции выпускают по ГОСТам, остальной ассортимент – это авторские рецепты.

Делегация КНДР сможет изучить продукцию предприятия и оценить ее вкусовые качества.

«Многие позиции ассортимента, например, сосиски «Молочные» и колбаса «Докторская», до сих пор являются хитами продаж в Москве и Московской области. Мощности по производству сосисок на сегодняшний день увеличены до 18 тысяч тонн в год. Их в первую очередь и дадут продегустировать нашим гостям», - подчеркнул министр.

Корейские специалисты также пройдут обучение на Клинском мясокомбинате, где с ними поделятся опытом получения высококачественной продукции с конкурентноспособной ценой.