РИАМО – 2 дек. Первые строчки рейтинга машин, которые чаще всего угоняют в Москве, заняли Toyota, KIA и Hyundai, данный топ был составлен столичной прокуратурой, пишет в понедельник «Российская газета».

«По данным прокуратуры, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), KIA (156), Hyundai (140)», - говорится в статье.

С четвертого места и далее – ВАЗ, Mazda, Lexus, Ford, Nissan, BMW и Renault.

Однако в прошлом году особой популярностью у угонщиков пользовались марки Mercedes, KIA и ВАЗ.

Правоохранители объяснили, что угон машины связан с рыночным спросом, а не с качеством или престижностью конкретных машин и марок. В частности, на спросе может также отразится дефицит запчастей для конкретных марок и моделей.

Кроме этого, не чистые на руки автомобильные маклеры могут обратиться к ворам, чтобы те угнали машины, которые пользуются повышенным спросом. После чего эти машины могут поступить на рынок либо в виде запчастей, либо перекрашенные и с перебитыми номерами.

Азиатские иномарки стали пользоваться повышенным спросом из-за введенных против России разнообразных санкций.

Например, два года назад популярностью пользовались грузовики и строительная техника, эксперты предполагают, что увеличение спроса связано с ростом частного строительства и дорожных работ.

Также периодами наблюдается всплеск похищений строительной и дорожной автотехники - бульдозеров, кранов, экскаваторах, тягачей, тракторов и даже мостоукладчиков.

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