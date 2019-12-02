РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 дек. В микрорайоне Климовск Подольска газовщики проведут опрессовку газового оборудования в ряде многоквартирных домов до 5 декабря, к работам приступят в понедельник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» в микрорайоне Климовск будут проводиться плановые работы по опрессовке внутридомового газового оборудования. Так, в понедельник, работы будут проводиться в домах №№16, 17, 18, 19, 20 по улице Южный поселок, 3 декабря - в домах №№21, 22, 23, 23А по той же улице. Также работы будут проводиться 4 декабря в домах №№24, 25, 26, 27, а 5 декабря – в домах №№28, 29, 30, 31», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» просит проживающих предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.