РИАМО - 2 дек. В своих письмах Деду Морозу маленькие дети чаще всего просят в подарок куклы и конструкторы, дети более старшего возраста хотят от волшебника гаджеты, а взрослые россияне просят для себя нематериальные вещи, пишет в понедельник газета «Известия».

Как отметила заведующая почтой Деда Мороза (АО «Дед Мороз») Наталья Рева, главному зимнему волшебнику в Великий Устюг пишут постоянно, а не только накануне новогодних праздников. При этом уже пять лет самым желанным подарком для девочек является кукла Лол, а для мальчиков — конструктор «Лего».

«В этом году уже поступили просьбы от ребят постарше подарить ноутбуки, телефоны, смартфоны и гироскутеры. Очень многие хотят получить на Новый год домашних животных: хомячков, кошек, а некоторые — даже куницу. Но на просьбу о домашних животных Дед Мороз отвечает ребятам, что друзей не дарят», — сказала Рева.

Также ребята часто просят у Деда Мороза волшебные палочки и другие магические предметы, например, скатерть-самобранку, дневник, в котором будут одни пятерки, и ручку, которая пишет без ошибок.

Рева добавила, что Дед Мороз обязательно отвечает тем детям, которые вложили в свое письмо рисунки, стихи или поделки. Также волшебник пишет авторам трогательных историй, в том числе взрослым.

На долю взрослых приходится примерно треть посланий, которые приходят Деду Морозу в Великий Устюг. В основном такие авторы просят у волшебника что-то нематериальное.

«Однажды пришло письмо от людей, которые мечтают о внуках. А еще Дед Мороз получил просьбу подарить выигрышный лотерейный билет, чтобы на эти деньги сделать операцию», — рассказала Рева.

По ее словам, также был случай, когда крымчанин пригласил Деда Мороза в гости, чтобы вместе с ним поесть холодца и выпить рюмку.

По мнению психиатров и психологов, написание письма Деду Морозу позволяет детям выразить свои желания без стыда и других условностей. Для взрослых эта практика, скорее всего, является некоей игрой.