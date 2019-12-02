РИАМО - 2 дек. Полицейские задержали жителя Московской области за акт вандализма, мужчина разбил стекло в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене сообщили, что на станции «Баррикадная» в вагоне поезда разбито стекло.

«Предварительной проверкой установлено, что неизвестный мужчина, находясь в вагоне электропоезда, в пути следования от станции метро «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная» повис на поручне, после чего нанес удар ногами в окно. Никто из пассажиров не пострадал», - говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий полицейский в вестибюле станции метро «Баррикадная» по приметам задержал 24-летнего жителя Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.