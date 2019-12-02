РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 дек. Внесены изменения в график работы абонентского отдела АО «Водоканал-Мытищи», сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Уважаемые абоненты! Для вашего удобства изменен график работы абонентского отдела АО «Водоканал-Мытищи». С 1 декабря 2019 года офис по адресу: город Мытищи, улица Летная, дом 20, корпус 3 работает по новому графику», - говорится в сообщении.

В понедельник, вторник и четверг рабочий день будет начинаться на полчаса раньше - с 8:00 вместо 8:30. В среду - на полчаса позже начинаться и на час позже заканчиваться, с 9:00 до 18:00. Рабочий день пятницы продлен на 45 минут, теперь в этот день отдел работает с 8:00 вместо 8:30, а заканчивает работу в 15:45 вместо 15:30. Также абонентский отдел теперь работает без перерыва на обед.