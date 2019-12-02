РИАМО - 2 дек. Первое место на международном студенческом конкурсе по праву Евразийского экономического союза завоевали студенты-юристы Санкт-Петербургского филиала высшей школы экономики, в команду победителей вошли Даниил Бугаев, Дарья Богуш, Александр Матвеев и Яна Пригода, возглавлял ребят преподаватель Дмитрий Кузнецов.

В Москве с 28 ноября по 1 декабря прошел заключительный этап третьего ежегодного международного студенческого конкурса по праву Евразийского экономического союза «Разрешение споров в ЕАЭС». Конкурс проводит кафедра международного права Российского государственного университета правосудия при Верховном суде РФ совместно с Центром международных и сравнительно-правовых исследований.

«В финале конкурса студенты из НИУ ВШЭ из Санкт-Петербурга выступили в качестве истцов по делу против ответчиков, представленных Уральским государственным юридическим университетом. Студенты защищали юридическую позицию перед настоящими судьями высших судов», - говорится в сообщении.

Команда Уральского государственного юридического университета заняла второе место, а бронзу забрала команда организаторов – Российского государственного университета правосудия (РГУП). Почетное четвертое место заняли гости из Кыргызской Республики – Американский университет в Центральной Азии.

Организаторами, экспертами и судьями в рамках конкурса традиционно выступают сотрудники органов ЕАЭС, судьи суда ЕАЭС, судьи судов РФ, отечественные и зарубежные специалисты в области международного права.

В этом году в качестве судей в финале выступили Денис Колос (судья суда ЕАЭС), Анатолий Ковлер (судья ЕСПЧ с 1998 по 2012 год), Наталья Павлова (судья Верховного суда РФ).

Также на конкурсе присутствовали юристы-международники: судья Международного трибунала ООН по морскому праву Роман Колодкин, зампредседателя суда ЕАЭС Эрна Айриян, судьи суда ЕАЭС Татьяна Нешатаева и Константин Чайка.

«Разночтения в применении международного права способны превратить трансграничные отношения в непреодолимый хаос. Задача юриста-международника – не допустить этого. Я очень рада, что у современного поколения студентов есть уникальная возможность еще в студенчестве испытать себя в качестве практикующего юриста», - отметила Нешатаева.

В конкурсе приняли участие студенты из государств-членов ЕАЭС, а также из Молдовы (государство-наблюдатель). Язык конкурса – русский. Из 21 команды на письменном этапе отбора, на устный этап в Москве прошли 15 студенческих команд.

В 2019 году основными темами конкурсного дела стали пределы компетенции суда ЕАЭС, надлежащее представительство в суде ЕАЭС, режим наибольшего благоприятствования для иностранных компаний, международные ограничительные меры, защита культурных ценностей.