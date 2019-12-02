РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Победителей турниров по настольному теннису и хоккею наградили в подмосковных Люберцах на фестивале спорта для людей с ограниченными возможностями, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

Накануне во дворце спорта «Триумф» Люберец состоялся открытый фестиваль спорта среди людей с ограниченными возможностями, посвященный Международному дню инвалида. В программу фестиваля вошли соревнования по трем дисциплинам: настольный теннис, настольный хоккей, броски в кольцо.

«В турнире по настольному теннису в категории «Мужчины старше 60 лет» победил Александр Плешаков, среди женщин старше 60 лет победу одержала Валентина Михайлова. Юрий Арбузов стал лучшим среди мужчин до 60 лет, среди женщин до 60 лет победила Альбина Ефремова», - говорится в сообщении.

В турнире по настольному хоккею среди женщин до 60 лет первое место заняла Ольга Блюдова, а старше 60 - Ирина Албул. Среди мужчин старше 60 лет призовое место забрал Энвер Муфтиханов, младше 60 - Гия Шаламберидзе.

В бросках в кольцо первое место среди мужчин до 60 лет завоевал Владимир Булах, младше 60 - Алексей Зуев. Нина Герасимова стала лучшей среди женщин до 60 лет, а Лилия Долбунова - среди женщин старше 60 лет.

Всего в соревнованиях приняли участие более 50 человек.