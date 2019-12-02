РИАМО - 2 дек. Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги и втором Московском центральном диаметре восстановили после утреннего сбоя, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ЦППК.

Утром в понедельник поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Подольска из-за удержания дверей пассажирами.

«Движение на МЦД-2 восстановлено. Несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути», - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге - переходил пути в неположенном месте. Для оказания помощи ему вызвали бригаду медиков.

Принимаются все меры, чтобы ввести в график движение поездов, заключил представитель пресс-службы.