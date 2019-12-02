РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В полицию подмосковных Люберец на прошедшей неделе поступило 1,7 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,7 тысячи обращений от жителей Люберец. По ним возбудили 19 уголовных дел, 16 раскрыли по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 180 ДТП, из них 10 с пострадавшими.