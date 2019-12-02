РИАМО - 2 дек. Пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля в районе 62-63 километра Московской кольцевой автодороги, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«На внутреннюю сторону МКАД в районе 62-63 километра в 09:17 выезжали пожарно-спасательные подразделения. Было успешно ликвидировано возгорание легкового автомобиля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информации о пострадавших спасателям не поступало.