РИАМО - 2 дек. Сбой в движении пригородных электропоездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел после неоднократных срывов стоп-крана, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«Сегодня утром в одном из пригородных поездов Казанского направления МЖД неустановленные лица неоднократно срывали стоп-кран. Незапланированные остановки привели к задержками других электричек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что железнодорожники работают над сокращением опоздания некоторых пригородных поездов и принимаются все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график.

Ранее сбой в движении поездов произошел на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 (со стороны Подольска) из-за удержания дверей пассажирами.