РИАМО - 2 дек. Двое грабителей с пистолетом и баллончиком похитили из медицинского центра на улице Дмитриевского в столице 5 тысяч рублей, злоумышленников разыскивают, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, 1 декабря в 20:09 в службу «02» поступило сообщение от администратора медицинского центра о разбое по адресу: Москва, улица Дмитриевского, дом 11.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение медцентра по указанному адресу вошли двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, брызнули из неустановленного баллончика в лицо заявительнице, открыто похитили из шкафа 5 тысяч рублей, принадлежащие учреждению, скрылись на машине белого цвета», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшая администратор обращалась в медучреждение с диагнозом: химический ожог роговицы глаз, после оказания помощи отпущена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.