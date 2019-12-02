РИАМО - 2 дек. Власти Москвы одобрили предоставление земельного участка в Харьковском проезде для проектирования и строительства автомобильной базы «Мосводостока», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии города Анастасия Пятова уточнила, что участок площадью 2,8 гектара будет предоставлен ГУП «Мосводосток» в аренду сроком на шесть лет без проведения торгов.

«На рассматриваемой территории планируется строительство автомобильной базы общей площадью 7,36 тысячи квадратных метров», - добавила она.

По ее словам, на территории планируют разместить мастерские на 660 квадратных метров, малярный цех с автомойкой площадью 580 квадратных метров, производственный корпус площадью 5 тысяч квадратных метров и многое другое.