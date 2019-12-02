РИАМО - 2 дек. Москвичи и жители Подмосковья могут отправить письма Деду Морозу, для этого в регионе установили специальные ящики, в Московской области их более 20, сообщила РИАМО в понедельник руководитель пресс-службы УФПС по Москве Наталья Кобызова.

«Почта России» открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на площадках детского и культурного отдыха. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 декабря и до конца новогодних праздников. Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» и наклеить на него марку», - сказала Кобызова.

По ее словам, на специальных почтовых ящиках изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя.

«В этом году в Москве и Подмосковье ящики установлены не только в почтовых отделениях, но и в Московском планетарии, в музее Победы на Поклонной горе и в музее космонавтики. Послания также можно опустить в новогодние почтовые ящики в почтовых отделениях на Мясницкой, 26 и на улице Никольской», - добавила Кобызова.

В Подмосковье установили более 20 специальных почтовых ящиков в следующих отделениях «Почты России»: Люберцы 140000, Балашиха 143900, Воскресенск 140200, Дмитров 141800, Домодедово 142000, Кашира 142900, Коломна 140411, Красногорск 143406, Мытищи 141001, Наро-Фоминск 143300, Одинцово 143009, Орехово-Зуево 142600, Пушкино 141207, Подольск 142100 и Химки 141402.

«Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых», - заключила Кобызова.