РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 дек. Мастер-классы от художника-декоратора Анны Акимовой пройдут в Мытищинской картинной галерее в декабре и январе, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

«Приглашаем детей и взрослых на мастер-классы от художника-декоратора Анны Акимовой. Узнать подробности и записаться можно через Instagram, Facebook или по телефону: +7(926)-642-12-67», - говорится в сообщении.

Расписание занятий: 7 и 21 декабря в 12:00 - «Новогодний елочный шар» декупаж; 14 декабря в 12:00 - «Подставка под чашку в стиле шебби-шик»; 4 января в 12:00 - «Рождественская гирлянда».

Стоимость декабрьских мастер-классов составляет 500 рублей, январского - 700 рублей. Мероприятия пройдут по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36/7, Мытищинская картинная галерея.