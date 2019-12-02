РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Воспитанники спортивного клуба «Атеми» Подольска заняли шесть призовых мест на турнире по карате кекусинкай Gelios Open Cup в Химках, сообщается на странице тренера спортсменов Владислава Яковлева в соцсети «ВКонтакте».

В Химках 1 декабря прошел Открытый турнир по карате кекусинкай Gelios Open Cup, 370 спортсменов из 20 команд Москвы, Московской и Костромской областей оспаривали звание сильнейших.

«Воспитанники спортивного клуба «Атеми» Подольска приняли в соревновании активное участие и в упорных боях сумели завоевать 6 призовых мест. Первое место заняли Павел Кабанин и Игорь Мостовой, 2 место заняли Павел Горшков, Яна Родичева, Дарья Дубовая, 3 место заняла Надежда Настина. Четвертое место, благодаря грубейшему судейскому «сливу» в бою за 3 место, занял, остановившись в шаге от пьедестала, Кирилл Баскаков», - сказал Яковлев.

Он отметил, что Кабанин свои четыре победных боя выиграл досрочно. Тренер поздравил подольских спортсменов с достойными результатами и пожелал им дальнейших побед.