РИАМО - 2 дек. Подписчики аккаунта Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в Instagram могут воспользоваться пятью новогодними масками, которые подготовило агентство.

Маски можно найти в соответствующем разделе в Instagram-аккаунте РИАМО. Три маски неоновые - это голубые оленьи рога, маска мыши и новогодний колпак. Четвертая – это 3D-колпак с логотипом РИАМО. А если открыть рот в пятой маске, то из него будут вылетать новогодние эмодзи.

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