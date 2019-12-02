РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» проведут сбор рождественских подарков для инвалидов и ветеранов до 22 декабря, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, акция. Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» объявляет сбор рождественских подарков для инвалидов, проживающих в Климовском доме-интернате, бабушек в доме ветеранов, а также малоимущих семей. Все желающие могут передать сладости, календари перекидные и для чтения, небольшие сувениры, чашки, салфетки, бритвы одноразовые, гель для бритья и после, подставки, термометры, настольные игры, варежки, носки, платочки, мыло, шампуни и прочие косметические принадлежности», - говорится в сообщении.

Подарки будут приниматься по воскресеньям в «Лавке добра» движения по адресу: улица Красная, дом №24, храм Воскресения Христова с 11:00 до 15:00 до 22 декабря.