РИАМО - 2 дек. Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы завершило расследование уголовного дела о грабежах и разбойных нападениях на территории столицы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«Установлено, что фигуранты уголовного дела открыто похищали личные вещи и деньги граждан, после чего скрывались с места происшествия. Аналогичным образом злоумышленники совершили четыре грабежа и одно разбойное нападение на граждан на территории города Москвы», - говорится в сообщении.

Кроме того, один из участников организованной группы путем мошенничества осуществил продажу 160 монет, не представляющих материальной ценности, выдавая их за золотые монеты XIX века.

Общий ущерб от действий задержанных превысил 500 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж», 162 УК РФ «Разбой», 159 УК РФ «Мошенничество».

К уголовной ответственности привлекли четверых граждан в возрасте от 19 до 24 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.