РИАМО - 2 дек. По итогам прошедших месяцев 2019 года опубликован рейтинг регионов страны по уровню зарплат, столица России находится на третьем месте, сообщает РИА Новости.

«В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч», - говорится в сообщении.

Столица расположилась на третьем месте, в городе 27,4% работников получают зарплату более 100 тысяч рублей. На первом и втором месте находятся Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа соответственно.

Московская область находится на 13-м месте рейтинга, в регионе зарплату свыше 100 тысяч рублей получают 8,2% специалистов.

Замыкают рейтинг - 83, 84, 85 места – Орловская область, Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.