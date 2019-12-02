РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске Россельхознадзор обязал собственника ввести в оборот земли сельхозназначения, за неисполнение требований собственнику грозит административное наказание, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора была проведена проверка участков сельхозназначения в Подольске, принадлежащих ООО «Близнецы». Ранее собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства. В частности, было необходимо провести комплекс агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий по введению земельных участков в севооборот, сохранению почв и их плодородия.

«В результате проверки было выявлено, что предписание Россельхознадзора в установленный срок не выполнено. Участки на всей площади заросли сорной многолетней и древесно-кустарниковой растительностью, на поверхности почвы размещены отходы производства и потребления. За выявленные нарушения управлением в отношении ООО «Близнецы» был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела переданы в мировой суд для принятия решения», - говорится в сообщении.