РИАМО - 2 дек. Сотрудники уголовного розыска задержали в Талдомском городском округе четверых местных жителей, подозреваемых в совершении серии краж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники незаконно проникали в частные дома, расположенные на территории округа, откуда похищали бытовую технику и электроинструменты, после чего скрывались с места происшествия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что подозреваемых задержали по местам их проживания. В ходе обыска у одного из них оперативники обнаружили и изъяли часть ранее похищенного имущества.

Полицейские установили причастность злоумышленников к совершению семи преступлений на территории Талдомского округа. Общая сумма ущерба составила свыше 400 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении двух фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным выдали подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.