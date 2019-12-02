РИАМО - 2 дек. Московский планетарий подготовил образовательную программу «Театр увлекательной науки» для детей от пяти до восьми лет, она включает шесть уроков, каждый из которых будет посвящен отдельной теме, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В прошлом году занятия программы «Театр увлекательной науки» посетили более 9,7 тысячи детей. В 2020 году мы планируем открыть по этой программе два новых занятия: «Орион — небесный охотник» и «Персей — звездный герой». Дети познакомятся с этими созвездиями и узнают, какие мифы и легенды с ними связаны. Занятия подойдут юным астрономам, которые уже изучали созвездия прежде и знакомы немного с картой звездного неба», — сказал представитель пресс-службы планетария.

Уроки будут проходить в игровой интерактивной форме. Научные сотрудники планетария расскажут детям об интересных астрономических фактах, познакомят с законами физики, а также проведут вместе увлекательные лабораторные опыты.

Например, на уроке «Приключения капельки воды» дети под руководством преподавателей поэкспериментируют с водой и узнают, как на небе образуются облака, почему идут дождь, снег, град. На занятии «Живые часы и компасы» дети научатся ориентироваться на местности с компасом и без него.

Занятия будут проходить в холле Большой обсерватории один раз в две недели по субботам или воскресеньям. Обучение первой группы продлится с 25 января по 11 апреля, второй — с 26 января по 12 апреля, третьей — с 1 февраля по 18 апреля, четвертой — со 2 февраля по 19 апреля. Продолжительность каждого занятия составит 45 минут.