РИАМО - 2 дек. С 16 по 19 января в 75-м павильоне ВДНХ пройдет XVIII ассамблея «Здоровая Москва», посетителей ждут более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами, спикерами выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США и Швеции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особенностью XVIII ассамблеи является то, что впервые в программу включены мероприятия не только для специалистов, но и для тех, чья профессиональная деятельность не связана с медициной. Стать его гостями в этом году смогут все желающие. Широкий круг актуальных вопросов, предложенных к обсуждению, позволит каждому посетителю выбрать темы, которые интересны именно ему, и получить всю необходимую информацию от известных экспертов, а также проконсультироваться у врачей-специалистов на тематических стендах», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Также в рамках ассамблеи пройдет выставка, посвященная последним достижениям столичного здравоохранения. На ней представят более 50 экспозиций по разработке медицинских технологий и медицинского оборудования, имеющих опыт успешного использования и применения на практике в городских учреждениях.

Так, на выставке разместятся стенды ведущих городских лечебных учреждений в области онкологии, лабораторной диагностики, эндоскопии, оториноларингологии, офтальмологии, реабилитологии, психиатрии и психологии, неврологии, акушерства и гинекологии и инфекционных болезней. Здесь для посетителей организуют открытые лекции и мастер-классы.

Участие в ассамблее примут представители медицинского сообщества, научных институтов, организаторы здравоохранения и бизнесмены. Всего ожидается более 30 тысяч гостей.