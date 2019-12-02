РИАМО - 2 дек. Начало первого зимнего месяца в Московском регионе будет теплым, похолодание ожидается только во второй его половине, однако до конца месяца холод не продержится, сообщается на сайте «Метеовести».

Зима в европейской части России началась с по-настоящему зимней погоды. Но в Москве осадков не было, только похолодало. В последний день ноября в городе зафиксировали экстремальную оттепель – до плюс 3,5 градусов. Но в ночь на воскресенье, как раз по календарю, отмечена декабрьская температура в минус 2 – минус 2,5 градуса. В центр страны зима опоздала всего на 30-40 минут.

«В первую половину недели дневная температура – минус 1 – минус 2 градуса, а в четверг-пятницу столбики термометров дотянутся до плюс 2-4 градусов. По нашим прогнозам, декабрь на большей части Европейской России окажется разочаровывающе теплым. По температурному режиму он будет ближе к классическому ноябрю, и лишь в начале второй половины месяца регион накроет похолодание», - говорится в сообщении.

При этом в период похолодания температура только приблизится к своей месячной норме, но под Новый год москвичей ожидает приход очередной волны потепления.