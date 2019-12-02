РИАМО - 2 дек. В этом сезоне на катке «Восход» в столичном парке Горького будут выступать молодые артисты, музыкальные группы и диджеи, площадкой для концертов станет «Медиарубка» - теплое помещение с панорамными стеклянными окнами, обращенными на каток, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Впервые «Медиарубка» начала работать на катке в прошлом году. В этом зимнем сезоне мы хотим открыть нашим гостям новые имена и направления в музыке, а молодым и талантливым, но малоизвестным музыкантам дать возможность завоевывать новую аудиторию. Важно отметить, что речь идет не о кавер-группах, а о профессиональных коллективах и артистах, исполняющих собственную музыку. В их творческом багаже должен быть хотя бы один студийный альбом и опыт клубных концертов», — сказал представитель пресс-службы парка.

Концерты планируется проводить с 19:00 до 23:00 каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Чтобы получить возможность выступить в «Медиарубке», нужно отправить заявку на электронный адрес streetartist@park-gorkogo.com. В заявке необходимо указать имя исполнителя или название группы, дать ссылки на альбомы, клипы и видео живых выступлений. В парке рассмотрят все поступающие заявки. Ответ музыканты получат в течение недели после отправки письма. Заявки планируют принимать до тех пор, пока в расписании выступлений будут свободные места.

Если заявок будет много, артистам дадут возможность выступать и по четвергам. Продолжительность концерта составит от 45 минут до трех часов, в зависимости от репертуара.

Каток «Восход» в парке Горького открылся 22 ноября. Площадь ледового поля с искусственным покрытием составляет около 20 тысяч квадратных метров. В этом году каток посвящен космосу и межпланетным путешествиям. Ледовая площадка оформлена в стиле авангард.