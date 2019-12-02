РИАМО - 2 дек. Пожарные лидировали возгорание в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, в ходе тушения огня спасено восемь человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

1 декабря в 20:54 столичным спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Старокачаловская улица, дом 3, корпус 3. По данному адресу происходило возгорание в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома.

«Прибывшие силы незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. Принятыми мерами в 21:31 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров», - говорится в сообщении.

На месте пожара спасли восемь человек, двоих передали медикам скорой помощи.

Для ликвидации возгорания привлекли четыре единицы пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.