РИАМО - 2 дек. Диспансеризация способна выявить многие болезни на начальной стадии, когда они еще протекают без симптомов, именно поэтому обследование прошли почти 2 миллиона москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За десять месяцев 2019 года свое здоровье проверили около 1,9 миллиона москвичей в возрасте от 18 лет и старше. Из них более 430 тысяч взрослых горожан сделали это в павильонах «Здоровая Москва». С июня по октябрь они работали в 46 городских зонах отдыха», - говорится в сообщении.

Пройти диспансеризацию могут пройти все горожане старше 18 лет. В ежегодное обследование входит анкетирование, во время которого доктор выясняет, нет ли у человека отягчающей наследственности и признаков различных заболеваний. Пациенту измеряют рост, вес, окружность талии и рассчитывают индекс массы тела. Затем проверяют давление, а также экспресс-методом определяют уровень общего холестерина и глюкозы в крови.

При этом, если во время первого этапа диспансеризации у пациента обнаруживаются какие-то отклонения от нормы, его направляют на дополнительное обследование. Второй этап включает в себя проведение еще ряда исследований и посещение узкопрофильных специалистов.

Из 1,6 миллиона москвичей, прошедших с начала года диспансеризацию в городских поликлиниках, около 500 тысяч человек (более 30%) были отправлены на дополнительные обследования и консультации узкопрофильных специалистов. У 65 510 пациентов врачи нашли различные заболевания.