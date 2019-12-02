РИАМО - 2 дек. На улице Лескова в Москве столкнулись легковая машина и карета скорой помощи, в результате аварии пострадал фельдшер, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 02:45 на улице Лескова у дома 25 произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадал один человек - фельдшер скорой помощи», - говорится в сообщении.

По данному факту начато административное расследование.