РИАМО - 2 дек. Два человека скончались в результате пожара в городском округе Лыткарино, возгорание произошло в многоквартирном доме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:29 1 декабря поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мебели в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

«В 10:44 – пожар локализован на площади 15 квадратных метров. В 10:53 – ликвидация открытого горения. В 11:30 – ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

В результате происшествия самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных 25 человек, среди них пять детей, еще 11 человек были эвакуированы пожарными подразделениями.