РИАМО - 2 дек. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами может пройти небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область будут находиться на северной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области – минус 6 – минус 1 градус. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что серое небо и короткий световой день сказываются на человеческом организме.

«Симптомы недомогания, скачки артериального давления, головные боли, дискомфортные и психоэмоциональные расстройства возможны при сосудистых нарушениях, а также у практически здоровых людей. Прислушивайтесь к своему самочувствию, постарайтесь снизить негативные реакции с помощью лекарств, рекомендованных врачом», - добавляется на сайте.