РИАМО - 2 дек. На МЦД-1 Одинцово-Лобня досрочно, с понедельника, запустят «Иволги» с увеличенным количеством вагонов – с 11-ю, благодаря этому на направлении появится еще 357 тысяч пассажирских мест в сутки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 25 ноября на МЦД-2 увеличили число вагонов в «Иволгах» и «Ласточках», теперь там курсируют составы с 11 и 10 вагонами соответственно. В часы пик количество пассажирских мест увеличилось на 30%.

«АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако благодаря успешной совместной работе участников проекта переход с семивагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно – 2 декабря», — говорится в сообщении.

Благодаря этому в сутки дополнительно появятся 357 тысяч пассажирских мест. Всего на МЦД-1 и МЦД-2 из-за увеличения количества вагонов в поездах прибавится более 1 миллиона мест в сутки.

По данным опросов, которые проводят на станциях МЦД, метро, по телефону и СМС, удовлетворенность пассажиров работой диаметров выросла. Порядка 70% респондентов довольны поездками по МЦД, 80% будут продолжать пользоваться МЦД. Предложения по улучшению работы МЦД можно отправить через форму обратной связи на сайте http://mcd.mosmetro.ru/. С момента запуска диаметров пассажиры направили около 200 предложений, в том числе и об увеличении числа вагонов в поездах.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. На двух диаметрах расположены 57 станций. По 8 декабря проезд на МЦД бесплатный.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>