РИАМО - 2 дек. В Московской областной думе в понедельник пройдет третий региональный экологический форум «СтЭКОвка», говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«В рамках мероприятия будут работать секции для представителей молодежных организаций региона. Спикерами на них выступят представители министерства экологии и природопользования региона, комитета лесного хозяйства, МГИМО», - говорится в сообщении.

Также в рамках форума пройдет образовательная игра «Ринг», которую проведет первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Кроме того, будут представлены спектакли победителей конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», пройдет их награждение. Вручать награды участникам конкурса постановок будут председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и художественный руководитель Губернского драматического театра Сергей Безруков.

Торжественное открытие форума начнется в 12:00.