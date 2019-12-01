РИАМО (БАЛАШИХА)- 1 дек. Зажжение огней на новогодней елке и открытие большого катка с искусственным льдом под открытым небом состоялось в воскресенье в парке «Пехорка» Балашихи в день начала зимнего сезона в рамках проекта «Зима в Подмосковье», зрители увидели яркое театрализованное шоу на льду, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом зимы. Сегодня прекрасный праздник проходит по всей Московской области. В нашем городе мы запускаем новогоднюю иллюминацию. И несмотря на то, что на улице еще нет снега, и зима, наверное, только ощущается благодаря небольшому морозу, уверен, что у всех хорошее настроение. Уверен, сегодня, после того, как не только в парке «Пехорка», но и в микрорайоне Железнодорожный в Пестовском парке, а также на других городских площадках зажжется современная красивая иллюминация, настроение действительно станет по-настоящему новогодним»,- сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он пожелал всем хорошего настроения, счастья, побольше снега этой зимой, чтобы у каждого была возможность заниматься зимними видами спорта: катанием на коньках и лыжах на городских площадках.

После зажжения новогодней елки, и открытия катка зрители наблюдали за захватывающими яркими выступлениями фигуристов школы «Лед», артистов театра «АRТ история «Амиго», которые подготовили для них сказочное театрализованное представление на льду с использованием светового и пиротехнического оборудования.

После яркого шоу все желающие могли взять в аренду коньки и прокатиться. Вход в день открытия катка был свободным. Каждый посетитель мог выпить горячего чаю из большого самовара, чтобы согреться в морозный вечер.

Праздник «Мы зажигаем новогодние елки» состоялся в это вечер также в Пестовском парке и у здания администрации на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный.

Также новогоднюю иллюминацию в воскресенье включили на площадях, в скверах и центральных улицах города.

Главный городской каток с искусственным льдом открылся в парке «Пехорка» впервые в декабре 2018 года. Специальная холодильная установка позволяет получать высокое качество льда и пользоваться катком даже при плюсовой температуре.

Площадь катка составляет 700 квадратных метров. Он состоит из ледового поля площадью около 400 квадратных метров и примыкающих к нему дорожек и может вместить до 100 человек.