РИАМО - 1 дек. На территории Парка Горького вечером в воскресенье произошел пожар, загорелся спортивный центр Nike Box, передает корреспондент РИАМО.



Пожар произошел в культурно-спортивном центре Nike Box около 20:10. В это время в центре проходил урок танцев. Люди быстро покинули помещение. На место прибыли две пожарные машины и около пяти спасателей.

«В центре загорелась электропроводка», — пояснил корреспонденту сотрудник МЧС.

Возгорание удалось потушить практически сразу, после чего посетителям центра вынесли их вещи. По словам очевидцев, при пожаре никто не пострадал.