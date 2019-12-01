РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 дек. Более 2 тысяч жителей Королева приняли участие в празднике зимы, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

В воскресенье в Королеве дали старт зимним праздникам, в городе зажгли новогодние елки и праздничную иллюминацию. Старт праздникам дал глава города Александр Ходырев.

«Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и вице-губернатора Натальи Виртуозовой вместе с детьми, родителями и общественностью мы зажигаем новогодние огни на главной рождественской елке на Центральной площади. Следом за ней включилась новогодняя иллюминация во всех микрорайонах нашего города. Благодарю всех пришедших сегодня на праздник жителей, которых было около 2 тысяч, за то, что это торжество мы сегодня встретили вместе, в теплой атмосфере. Теперь в нашем городе наступила настоящая «Зима в Подмосковье!», - сказал Ходырев.

На празднике прошли выступления артистов, конкурсы с участием сказочных героев, зажглась праздничная иллюминация.

В зимнем оформлении Королева использованы световые композиции, гирлянды. Световое оформление включает в себя ландшафтное освещение улиц, парков, скверов и пешеходных зон, установлены 200 световых декоративных композиций на опорах освещения, 20 километров иллюминационных гирлянд, ландшафтное освещение более 150 деревьев.

Также в Королеве оформили 150 фасадов зданий, в том числе учреждений культуры, спорта, образования, а также проходных градообразующих предприятий. Установлены 520 элементов малых декоративных форм, 50 световых композиций на фасадах зданий и сооружений, 20 новогодних елей на центральных улицах, площадях, в парках и скверах.

В оформлении города использованы 120 объемно-пространственных композиций, 450 декоративных флаговых композиций и 20 билбордов с поздравлением жителей Королева с новогодними праздниками.

В Новогодние праздники будут организованы более 800 мероприятий различной направленности: новогодние елки, спортивные соревнования, массовые катания на коньках и лыжах.