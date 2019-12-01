РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В парке Талалихина Подольска в воскресенье каток работает бесплатно до конца дня, покататься на коньках могут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В воскресенье в парках Подольска проходит открытие зимнего сезона в рамках областной акции «Зимний парк» и проекта «Зима в Подмосковье».

«В ПКиО имени Виктора Талалихина в Подольске развлекательная программа подготовлена творческими коллективами ДК имени Лепсе. Гостей парка ждут интерактивные программы, открытие катка, танцы, хороводы, игровая программа для детей и взрослых! Каток в первый день зимы работает бесплатно для всех желающих», - говорится в сообщении.