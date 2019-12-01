РИАМО - 1 дек. С наступлением зимы повышается риск происшествий на водоемах, в связи с этим жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности – так, прочность льда можно определить визуально - по цвету, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На тонкий, неокрепший лед выходить запрещено! Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой», — говорится в сообщении.

Лед голубого цвета является прочным, лед белого цвета – в два раза менее прочный. Лед с оттенками серого, матово-белого или желтого цветов – самый ненадежный: он разрушается без предупреждающего потрескивания.

На лед нельзя выходить в темноте и при плохой видимости. При переходе через реку нужно пользоваться ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого удара по льду проступает хотя бы немного воды – значит, лед тонкий. Надо немедленно отойти к берегу по своим следам скользящим шагом, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч – так нагрузка распределяется на большую площадь. Так же нужно делать, если лед затрещал или в нем начали образовываться трещины.

Если необходимо перейти водоем, лучше придерживаться проторенных троп или идти по проложенной лыжне. Если их нет, то нужно внимательно наметить маршрут перехода. Если водоем переходит группа, то между ее членами должно быть расстояние в 5-6 метров. Замерзшую реку или озера лучше переходить на лыжах и двигаться медленно. Лыжные палки надо держать в руках, не накидывая петли на руки, чтобы сразу отбросить палки в случае опасности.

В случае падения под лед нужно широко раскинуть руки по кромкам, чтобы не погрузиться с головой. По возможности нужно передвинуться к тому краю полыньи, где течение не унесет под лед. Нужно постараться, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Выбираться из полыньи нужно перекатываясь, после этого нужно ползти в сторону берега, откуда и зашли на лед.

При спасении провалившегося под лед человека нужно крикнуть ему о намерении оказать помощь, приблизиться ползком, широко раскинув руки, подложить под себя лыжи, фанеру или доску. При этом к краю полыньи подползать нельзя. Утопающего помогут спасти ремни, шарф, любая доска, лыжи и санки – связанные предметы нужно бросить за 3-4 метра до пострадавшего. Затем надо дать утопающему подручное средство, вытащить его на лед и ползком покинуть опасную зону. Все нужно делать быстро.

При попадании воды в дыхательные пути пострадавшему нужно очистить полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких. При необходимости следует приступить к выполнению искусственного дыхания. С пострадавшего также надо снять и отжать всю одежду. Если нет сухой – одеть его в ту же одежду и укутать полиэтиленом. При общем охлаждении пострадавшего следует как можно быстрее доставить в теплое помещение и вызвать скорую. Кроме того, нужно снять мокрую одежду, тепло укрыть, обложить грелками и дать горячий чай.