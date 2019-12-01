РИАМО - 1 дек. Электропоезд насмерть сбил женщину в Москве на станции Тимирязевская, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

Ранее на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД было приостановлено движение электричек из-за человека на рельсах.

«На железнодорожной станции Тимирязевская Савеловского направления электропоездом смертельно травмирована женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции», - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги. Нельзя переходить пути в неустановленных местах и перебегать перед приближающийся поездом.